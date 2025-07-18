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Cтало известно, сколько получают Герои Труда

Экономист Балынин: Героям Труда в России положена выплата в 72 тыс. руб. в месяц
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Илья Питалев/РИА Новости

Герои Труда России получают ежемесячную выплату в 72,4 тыс. рублей, а также льготы на лечение, жилье и транспорт, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Героям Труда Российской Федерации установлен широкий набор социальных гарантий, включая ежемесячную денежную выплату и ряд приоритетных прав. С 1 февраля 2025 года их ежемесячная выплата была проиндексирована на 9,5% — в соответствии с уровнем реальной инфляции 2024 года — и составляет 72 403,79 рубля. Помимо финансовой поддержки, обладателям звания гарантированы льготы в сфере медицины, транспорта и жилищного обеспечения. В числе ключевых мер: первоочередное обслуживание в государственных и муниципальных медучреждениях, внеочередная госпитализация и лечение, приоритетное обеспечение лекарствами, получение путевки в санаторий или дом отдыха раз в год», — пояснил Балынин.

Он добавил, что Герои Труда могут рассчитывать на улучшение жилищных условий вне очереди с возможностью получения дополнительной площади — до 15 квадратных метров, им доступно внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, включая железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный.

Также Героям предоставляется право первоочередного получения строительных материалов для ремонта или индивидуального строительства.

Поддержка предусмотрена законом «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».

Звание Героя Труда — это высшая государственная награда за особые заслуги в сфере труда. Она присваивается гражданам России, которые проявили выдающиеся достижения в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, медицина, образование, культура, наука, а также в сфере государственного и муниципального управления. Эта награда была учреждена в 2013 году указом президента и стала современной аналогией советского звания Героя Социалистического Труда. Чтобы стать Героем Труда, нужно не просто хорошо выполнять свои обязанности, а внести действительно значимый вклад в развитие отрасли, региона или всей страны. Кандидатура выдвигается руководством организации, региональной или федеральной властью, либо профильным министерством. После этого материалы проходят экспертную и правительственную оценку, а финальное решение принимает лично президент Российской Федерации — он подписывает указ о присвоении звания.

Ранее сообщалось, что в России проведут перерасчет страховой пенсии для части россиян.

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