«Высаживал помидоры, оказалась конопля»: полицейские задержали владельца наркоплантации

Под Волгодонском полиция задержала фермера, который выдавал коноплю за помидоры

Полицейские Волгодонска ликвидировали наркоугодье и задержали его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Плантация располагалась на территории частного дома в столице Романовской. По предварительной информации, 44-летний житель станицы заказал через интернет семена конопли и вырастил растение для дальнейшей реализации. Оперативники изъяли 149 кустов конопли, а также материалы для упаковки.

«Высаживал помидоры, оказалась конопля», — заявил на камеру владелец участка.

В полиции уточнили, что подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

