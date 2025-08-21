На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Высаживал помидоры, оказалась конопля»: полицейские задержали владельца наркоплантации

Под Волгодонском полиция задержала фермера, который выдавал коноплю за помидоры
true
true
true

Полицейские Волгодонска ликвидировали наркоугодье и задержали его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Плантация располагалась на территории частного дома в столице Романовской. По предварительной информации, 44-летний житель станицы заказал через интернет семена конопли и вырастил растение для дальнейшей реализации. Оперативники изъяли 149 кустов конопли, а также материалы для упаковки.

«Высаживал помидоры, оказалась конопля», — заявил на камеру владелец участка.

В полиции уточнили, что подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

До этого выращивающая коноплю жительница Москвы случайно сдала себя полиции, вызвав правоохранителей по другому вопросу.

Ранее в Совхозе имени Ленина арестовали выращивавшего коноплю рэпера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами