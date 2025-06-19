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Москвичка вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю

112: москвичка выращивала коноплю и решила вызвать к себе полицию
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы забыла о своих кустах конопли, когда вызвала полицию к себе домой, теперь ей грозит уголовная статья. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Проживающая на Покровском бульваре женщина позвонила в полицию и сообщила о пропаже вещей. Сотрудники прибыли к ней в составе следственно-оперативной группы. Они хотели осмотреть квартиру, чтобы потом принять заявление на поиск пропавших вещей. В этот момент они обнаружили кусты конопли. Также в квартире был обнаружен гашиш.

В отношении владелицы квартиры проводят проверку на предмет возможного сбыта наркотиков.

В начале месяца полицейские прекратили работу нарколаборатории под Челябинском. В Карталинском районе нарушители закона производили порядка 500 кг наркотиков в месяц. Во время обыска лаборатории оперативники обнаружили 427 кг запрещенных веществ.

В апреле официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза с 2022 года. По ее словам, сбыт запрещенных веществ за два года увеличился в 2,4 раза.

Ранее в Петербурге наркокурьер попался полиции с примотанной к спине партией гашиша.

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