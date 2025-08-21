Ученые нашли древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения», — заявил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

По его словам, находка имеет важное научное значение. Открытие ученых раскрыло дополнительные данные о первом столетии существования Новгорода, которое крайне плохо отражено в письменных источниках.

На печати изображен святой Георгий с копьем у правого плеча, на другой — княжеский знак в виде трезубца с кружком на вершине среднего стержня. Вокруг знака сохранились следы греческой надписи.

Специалисты отметили, находка похожа на редкие монеты Ярослава Владимировича, известные как »Ярославль сребром», которых сохранилось всего 8 экземпляров в мире.

До этого заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский заявил, что в ходе многолетних раскопок на участках дна Керченской бухты, на которых затем были построены опоры Крымского моста, была найдена терракота, изображающая голову бородатого мужчины в натуральную величину.

