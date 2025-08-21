Суд в Ереване продлил арест политическому противнику Пашиняна архиепископу Галстаняну

Суд в Ереване продлил на 3 месяца арест архиепископу Галстаняну

Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Баграту Галстаняну. Об этом заявил судья по делу Карен Фархоян, передает РИА Новости.

Отмечается, что защита архиепископа бойкотируют заседание, которое проходит 21 августа, протестуя против действий судьи.

Один из адвокатов Ваан Ованнисян заявил СМИ, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста священнослужителя без участия адвокатов незаконно.

Галстанян был арестован в конце июня. Следственный комитет Армении обвинил архиепископа и других сторонников движения «Священная борьба» в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

Галстанян возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов проклясть нарушивших обет безбрачия священников.