На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Ереване продлил арест политическому противнику Пашиняна архиепископу Галстаняну

Суд в Ереване продлил на 3 месяца арест архиепископу Галстаняну
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Суд в Ереване продлил на три месяца арест архиепископу Баграту Галстаняну. Об этом заявил судья по делу Карен Фархоян, передает РИА Новости.

Отмечается, что защита архиепископа бойкотируют заседание, которое проходит 21 августа, протестуя против действий судьи.

Один из адвокатов Ваан Ованнисян заявил СМИ, что рассмотрение ходатайства о продлении ареста священнослужителя без участия адвокатов незаконно.

Галстанян был арестован в конце июня. Следственный комитет Армении обвинил архиепископа и других сторонников движения «Священная борьба» в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

Галстанян возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов проклясть нарушивших обет безбрачия священников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами