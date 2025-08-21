На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ямале осужден допустивший жесткую посадку пилот

Телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор пилоту самолета Ан-26-100 за нарушение техники пилотирования и столкновения со снежной насыпью, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Приговором суда авиатору назначен штраф и лишение права управление воздушными судами на 1 год.

В результате инцидента воздушное судно разрушилось, чем собственнику самолета причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей. Кроме того, четверо пассажиров и один член экипажа получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в июне 2024 года на рейсе по маршруту «Сабетта — поселок Утренний». Тогда пилот, нарушив технику пилотирования, приземлил самолет перед взлетно-посадочной полосой на заснеженную поверхность и столкнулся со снежной насыпью.

В промежуточном отчете МАКа говорилось, что пассажирам после приземления пришлось выбираться из воздушного судна через разлом в фюзеляже, поскольку аварийный выход было невозможно открыть из-за деформации пола.

Ранее сообщалось о том, что в Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

