Самолет приземлился в километре от ВПП

В Ямало-Ненецком автономном округе пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил посадку в километре от взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Утренний. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что самолет выполнял рейс Сабетта – Утренний. На удалении 3 км от аэропорта назначения он пропал с радаров. Впоследствии выяснилось, что борт совершил посадку на удалении 1 км до искусственной взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров, они живы.

Отмечается, что всех членов экипажа и пассажиров эвакуировали в здание аэровокзала.

При этом командиру воздушного судна, второму пилоту и одной из пассажирок оказали медицинскую помощь.

Пожара рядом с воздушным судном, по предварительной информации, не было. Данные о состоянии самолета уточняются.

До этого сообщалось, что в США пассажирский самолет Boeing 737 Max 8, направлявшийся из города Феникса в Окленд, столкнулся с эффектом «голландского шага» — сложным колебанием воздушного судна по курсу и по крену. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в российский самолет, направлявшийся из Антальи в Новосибирск, ударила молния.