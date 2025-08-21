«Предлагал подвезти»: в Новосибирске неизвестный приставал к девочкам-подросткам

В Новосибирске неизвестный на авто приставал к девочкам-подросткам

В Новосибирске местный жители бьют тревогу из-за незнакомца на авто, который приставал к девочкам-подросткам. Об этом сообщает «Горсайт».

По словам очевидцев, водитель «Мерседеса» припарковался у дома №12/3 по улице Петухова и оказывал внимание несовершеннолетним девочкам. Он предлагал школьницам сесть к нему в салон и подвезти, а также просил у них номера телефонов. Информация о мужчине распространилась в местных чатах.

Комментариев от представителей правоохранительных органов по факту инцидента не поступало.

