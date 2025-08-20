На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мордовии молодые люди предложили подвезти мужчину и избили его в поле

Молодые люди вывезли жителя Мордовии в поле и сломали ему ребра
РИА «Новости»

В Мордовии молодые люди предложили помощь и напали на мужчину. Об этом сообщает МВД республики.

Инцидент произошел 28 июня в селе Трофимовщина Ромодановского района. Двое местных жителей приехали в гости к своей знакомой, в это время там находился 56-летний житель Саранска. Вскоре мужчина покинул дом, а молодые люди последовали за ним на машине. Увидев идущего по дороге знакомого, они предложили подвезти его в село Уришка, где у мужчины есть дача. Он согласился, но вместо этого приятели вывезли пассажира в поле.

«Там они стали насмехаться над потерпевшим, угрожать ему и ударили по лицу, от чего он упал. Затем обвиняемые по очереди ногами нанесли ему множественные удары в область грудной клетки, причинив двусторонние переломы ребер. После избиения они продолжили поездку, высадив потерпевшего по пути», — говорится в сообщении.

В итоге пострадавший обратился за помощью к своему товарищу, который нашел его и отвез домой в Саранск. Спустя несколько дней у мужчины ухудшилось самочувствие, и он сообщил о случившемся в полицию. Нападавших задержали и предъявили им обвинение по ч.3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Они полностью признали вину и сейчас находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее подростки избили двойника Ленина на детской площадке в Петербурге.

