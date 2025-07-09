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В Подмосковье пожилой иностранец надругался над школьницами в коровнике

РЕН ТВ: в Подмосковье иностранец надругался над семиклассницами в коровнике
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Московской области 61-летнего иностранца подозревают в преступлении против половой неприкосновенности детей. Жертвами извращенца стали две семиклассницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, девочки приехали на дачу к родителям. 4 июля мужчина заманил девочек в коровник, где проживал, и надругался над ними. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» УК РФ.

До этого полиция Подмосковья задержала 42-летнего иностранца, который 13 лет назад надругался над 15-летней школьницей в Липецке. Причастность мужчины к преступлению удалось установить благодаря сохранившимся биологическим образцам злоумышленника.

Ранее стало известно, что мигрант, похитивший 16-летнюю девушку под Калининградом, получил 16 лет колонии.

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