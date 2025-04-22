Иностранец, который изнасиловал и пытался вывезти из РФ несовершеннолетнюю, получил срок

Калининградский областной суд вынес приговор в отношении 24-летнего иностранца, который похитил несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 29 августа 2024 года в конном клубе поселка Комсомольск, где мужчина работал конюхом. Злоумышленник напал на 16-летнюю наездницу, надругался над ней. После этого мужчина силой завел девушку в одно из помещений клуба, связал ее и, угрожая ножом, убедил ее поехать вместе с ним в аэропорт.

«После этого вместе с ней на такси поехал в аэропорт с целью выезда из страны. В аэропорту несовершеннолетняя смогла попросить граждан о помощи», — рассказали в ведомстве.

Мужчину признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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