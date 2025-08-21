На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский школьник сутки скрывал от родителей укус змеи

В Подмосковье подросток сутки скрывал от родителей укус змеи
Telegram-канал «Москвач Новости Москвы»

В подмосковном Пушкино 16-летний юноша пострадал от нападения змеи и пытался скрыть это от родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

По информации канала, с рептилией подросток встретился во время прогулки у Учинского водохранилища. Юноша не сразу заметил укус, а вечером обратил внимание на следы клыков и сильный отек ноги. Поначалу подросток решил не беспокоить родителей, но на следующий день, когда скрывать отек стало невозможно, рассказал о случившемся.

Медики лечили пострадавшего три дня. По словам врачей, мальчику повезло, что яд змеи оказался не слишком сильным, иначе все могло бы закончиться трагедией.

До этого в Барнауле 13-летняя девочка после укуса змеи оказалась в реанимации из-за бездействия медиков. После встречи с рептилией в парке ребенок нашел медработника и попросил его о помощи, но тот посоветовал пострадавшей позвонить родителям.

Ранее в Подмосковье девушка чудом выжила после того, как кобра заползла в ее рюкзак и укусила ее.

