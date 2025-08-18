На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле 13-летняя девочка оказалась в реанимации после укуса змеи в парке

Укушенная змеей в Барнауле девочка попала в реанимацию из-за бездействия медиков
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Гадюка укусила 13-летнюю девочку в одном из парков Барнаула. Об этом мама пострадавшей рассказала Barnaul 22.

Несчастный случай произошел 17 августа в парке «Изумрудный», где школьница находилась без родителей. В какой-то момент ее атаковала змея, и девочка подошла к администратору мероприятия, чтобы сообщить об инциденте. Далее пострадавшую осмотрела медик, но не стала принимать никаких мер, а лишь посоветовала девочке звонить родителям.

«Моя дочь самостоятельно нашла медика, дежурившего на мероприятии, и пояснила, что укушена змеей: на ноге был характерный след и уже начался отек. Но медицинский работник первой помощи не оказала, не вызвала скорую помощь и сказала ребенку, чтобы она звонила родителям и мы ее забирали и везли в травмпункт (хотя в там данными случаями не занимаются). Медработник даже не проконтролировала ребенка до приезда родителей», — возмущается женщина.

В больнице, куда родители в итоге отвезли девочку, ее сразу положили в реанимацию, а когда состояние стабилизировалось, перевели в отделение травмотологии. Мать школьницы уже написала заявление в полицию, обвинив медработника в халатности и неоказании медицинской помощи.

Директор парка Владислав Вакаев заявил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел в районе «Зеленого пляжа» во время фестиваля питомцев, и девочка не обращалась за помощью к сотрудникам парка, а взаимодействовала с организаторами мероприятия.

«Насколько знаю, угрозы жизни нет. Мы связались с мамой девочки с целью выяснения состояния здоровья пострадавшей и места, где произошел инцидент. <...> Разумеется, мы проведем обследование территории парка с целью выявления и ликвидации потенциально опасных мест. Мы также связались с руководством храма с просьбой обследовать собственную территорию с аналогичной целью. Надеюсь, общими усилиями удастся найти рептилию и переместить в естественную среду обитания. Сожалею о произошедшем инциденте и желаю скорейшего выздоровления ребенку», — заключил Вакаев.

Ранее в Подмосковье девушка чудом выжила после того, как кобра заползла в ее рюкзак и укусила ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами