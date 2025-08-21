Россиянам объяснили, как отличить настоящее турагентство от мошенников

Среди туристических агентств на рынке много мошенников, которые стремятся обмануть россиян и выманить у них деньги. По этой причине лучше всего выбирать туроператора через знакомых, а также обязательно лично приезжать в офис, сообщил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Турагенты сами не занимаются бронью жилья, это только личная инициатива самих путешественников. Во-первых, никому нельзя пересылать деньги на личные счета, даже после того, как вы получили какое-то бронирование или еще что-то в этом роде. Во-вторых, самое главное и важное, все-таки обращаться к турагентам и уже через них все получать», — заявил Голов.

Он посоветовал при поиске агентства ориентироваться на отзывы друзей и близких, которые уже ездили в путешествия по турам определенных фирм. Кроме того, важно помнить, что доверять сотруднику, с которым общение ведется только в переписке или по телефону, нельзя, подчеркнул эксперт. Он призвал всегда лично приезжать в офис компании, подчеркнув, что его имеют 95% агентств, и на месте убеждаться, что работу ведет настоящее, а не мошенническое агентство.

Напомним, эксперты предупреждали, что мошенники в преддверии сезона отпусков начали активнее применять схемы обмана россиян, основанные на теме туризма, отдыха и путешествий. Один из самых частых приемов преступников – это создание сайта с адресами, похожими на уже известные, а также рассылка писем с поддельным адресом отправителя. Крайне важно следовать главному правилу – всегда внимательно следить за тем, на какие интернет-площадки заходит человек, ни в коем случае не проходить по ссылкам, присылаемым в сообщениях, электронных письмах, публиковаемым в комментариях, рекламе и так далее.

Ранее туристов предупредили о новой схеме мошенников.