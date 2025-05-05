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Россиян предупредили о схемах мошенников, нацеленных на туристов

Киберэксперт Косарев: мошенники активизировали схемы по атаке на туристов
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в преддверии сезона отпусков начали активнее применять схемы обмана россиян, основанные на теме туризма, отдыха и путешествий. Пользователям важно тщательно следить за тем, по каким ссылкам они переходят, от кого получают звонки и письма, а также следовать основным правилам информационной гигиены, предупредил в беседе с RT эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «ФОРС Технологии» Борис Косарев.

Один из самых частых приемов преступников – это создание сайта с адресами, похожими на уже известные, а также рассылка писем с поддельным адресом отправителя. Крайне важно следовать главному правилу – всегда внимательно следить за тем, на какие интернет-площадки заходит человек, ни в коем случае не проходить по ссылкам, присылаемым в сообщениях, электронных письмах, публикуемых в комментариях, рекламе и так далее.

Киберэксперт призвал россиян не доверять письмам от любых госорганов, не проверив предварительно их надежность с помощью официальных источников. Для организации отдыха, по его мнению, лучше всего действовать через турагентство, которое имеет уже длительный опыт работы, много положительных отзывов и пользуется известностью.

«Если все же вы предпочитаете воспользоваться дистанционным бронированием, то ищите через поисковые системы известные компании, работающие на туристическом рынке много лет», — посоветовал Косарев.

Напомним, в Госдуме до этого отмечали, что мошенники фейковые туры, рассылают ссылки на якобы сайты для покупки авиабилетов со скидками, предлагают приобрести «горящий тур». Соблазнившись на подобные предложения, россияне теряют деньги и доступ к банковским счетам. Подчеркивается, что, если продавец предлагает тур по стоимости, которая значительно ниже, чем средняя цена по рынку, — это повод насторожиться. Что касается проверки сайтов, то важно, чтобы их адрес начинался с «https://» и не содержал лишних символов, ошибок или подменных доменов.

Ранее мошенники обманули пенсионерку, обвинив ее «спонсировании иностранного государства».

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