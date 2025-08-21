На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь участника СВО не захотели принять в школу в Бурятии

В Бурятии дочь участника СВО отказались принять в музыкальную школу
Shutterstock

Музыкальная школа в Республике Бурятия отказалась принять на обучение дочь участника специальной военной операции (СВО). Об этом пишет UlanMedia со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По информации журналистов, жительница региона хотела, чтобы ее дочь зачислили в первый класс музыкальной школы. Однако в учебном заведении женщине ответили отказом, в связи с чем она обратилась в прокуратуру.

Разобравшись в ситуации, надзорное ведомство вынесло предписание, обязав школу принять девочку в первый класс. В результате учебному заведению пришлось выполнить это требование.

23 июля депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова сообщила, что участник СВО из Челябинской области добился демобилизации, чтобы предотвратить отправку шестерых детей в детский дом.

Мужчина добровольно отправился на фронт, но позже у его супруги начались проблемы с сердцем. Женщину поместили в реанимационное отделение института имени Н. В. Склифосовского в Москве. На этом фоне военнослужащий получил короткий отпуск, но после его завершения командование потребовало от участника СВО вернуться в часть. При этом детей предложили отправить в интернат.

Житель Челябинской области отказался и остался с семьей. В результате его внесли в список самовольно оставивших часть и объявили в розыск. Семья в течение шести месяцев «жила в постоянном страхе», и урегулировать ситуацию удалось только благодаря серии обращений в министерство обороны РФ.

Ранее Путин исполнил желание сестры участника СВО, мечтавшей увидеть брата на свадьбе.

