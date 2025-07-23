Отца шести детей спасли от обвинения в дезертирстве

Участник специальной военной операции (СВО) из Челябинской области отказался отдавать шестерых детей в детский дом и добился демобилизации. Об этом сообщает «Вечерний Челябинск» со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

По данным журналистов, российский военный отправился на фронт добровольно. Его жена, родив шестого ребенка и постоянно беспокоясь за мужа, столкнулась с проблемами с сердцем. Из Челябинска ее перевезли в Москву и поместили в реанимационное отделение института Склифосовского.

Военнослужащий получил короткий отпуск из-за семейных обстоятельств, после которого командование потребовало вернуться его в часть, а детей предложили отправить в интернат. Однако он отказался и остался с семьей.

По словам Лантратовой, жена военного провела в больнице шесть месяцев. Все это время ее супруг заботился о детях, двоим из которых нет и года.

«Последствия не заставили себя долго ждать. В один из вечеров сестра Василия сообщила, что его включили в списки СОЧ (самовольное оставление части. — Газета.Ru») и объявили в розыск. Шесть месяцев семья жила в постоянном страхе, боли и переживаниях», — отметила депутат.

Лантратова сообщила, что ситуацию удалось урегулировать благодаря серии обращений в Минобороны. В итоге уголовное дело против военнослужащего было закрыто, и его отправили домой.

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