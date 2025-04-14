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Пенсионерка из Москвы помогла разоблачить и задержать телефонных мошенников

В Москве 81-летняя пенсионерка помогла полиции разоблачить мошенников
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка из Москвы помогла полицейским задержать телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Недавно 81-летней женщине позвонил неизвестный, выдававший себя за работника следственных органов. Он стал уговаривать пенсионерку обналичить накопления и отдать их курьерам для перевода на «безопасный» счет, но та сразу поняла, что ее пытаются обмануть, и сразу обратилась в полицию.

«Дальнейшие действия гражданки координировали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Орехово-Борисово Северное. В следующем разговоре с аферистом она подтвердила готовность передать деньги», — рассказал полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Сначала правоохранители задержали 19-летнего жителя Новосибирска, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать деньги. Затем у дома пенсионерки поймали 31-летнюю жительницу Подмосковья, которой пожилая женщина передала муляж денежных средств, подготовленный сотрудниками полиции.

Ранее в Выборге курьер доставки спас пенсионерку от мошенников.

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