Россиян предостерегли от купания в цветущих водоемах

Врач Сережина: в цветущих водоемах размножаются токсины
Максим Блинов/РИА Новости

Купание в цветущих водоемах, особенно со стоячей водой, может представлять серьезный риск для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она пояснила, что вода меняет цвет из-за активного размножения цианобактерий, которые в благоприятных условиях выделяют пигменты и токсины.

К слову, газета «Известия» со ссылкой на экспертов рассказала, как правильно обливаться холодной водой и принимать ледяные ванны. Специалисты предупреждают, что погружение в холод может усугубить аритмию, поскольку усиливается оксидативный стресс и подавляется краткосрочная иммунная реакция.

Если вода приобрела сине-зеленый оттенок — это сигнал, что купаться в ней опасно. Токсины, выделяемые цианобактериями, поражают нервную систему, печень, вызывают раздражение кожи и могут быть канцерогенными, подчеркнула Сережина.

«Если на дачном участке есть бассейн, стоит учитывать, что в его стоячей воде также могут легко развиваться цианобактерии. Если на стенках появляется зеленый налет или вода приобретает сине-зеленый оттенок, купаться в таком бассейне нельзя — нужна обязательная обработка. Часто применяют альгициды — специальные средства на основе хлора или брома», — сказала специалист.

Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич до этого объяснила, как избежать отита при попадании воды в уши. По ее словам, необходимо сразу после купания удалить всю влагу из слухового прохода, наклонив голову и аккуратно покачав ею. После чего следует просушить ухо феном — прохладным или чуть теплым воздухом.

Ранее россиянам объяснили, почему летом цистит возникает гораздо чаще.

