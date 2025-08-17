Врач объяснил, почему летом цистит возникает гораздо чаще

Принято считать, что цистит — это сезонная проблема холодов. Однако статистика и медицинские наблюдения говорят об обратном: в летние месяцы число обращений с симптомами цистита увеличивается на 30–40% из-за переохлаждения, обезвоживания и купаний, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог, андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Карен Мкртчян.

«Парадоксально, но даже в жаркую погоду переохлаждение вполне реально. Работающие кондиционеры, холодные напитки, купание в прохладной воде и резкий температурный перепад между улицей и помещением — всё это может ослабить иммунитет и спровоцировать воспалительный процесс в мочевом пузыре. Особенно это касается женщин, которые анатомически более подвержены циститу», — отметил Карен Мкртчян.

На фоне повышенной температуры тела и усиленного потоотделения организм теряет много жидкости. Если при этом человек недостаточно пьет, моча становится концентрированной, раздражает слизистую мочевого пузыря и создает благоприятную среду для размножения бактерий, в первую очередь E. coli. Это одна из ключевых причин воспаления.

«Многие проводят лето у воды, но купание в общественных водоемах чревато заражением патогенными микроорганизмами. А если после водных процедур долго не переодевать мокрую одежду, создаются идеальные условия для воспаления: тепло, влажность и закрытое пространство. Ношение мокрого купальника более 2 часов повышает риск цистита почти на 50%», – рассказал доктор.

Если вы заметили учащенное и болезненное мочеиспускание, рези или жжение, мутную мочу, дискомфорт внизу живота и появление крови в моче, то не откладывайте визит к врачу. Самолечение может привести к осложнениям и хронической форме заболевания.

