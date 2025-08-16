Россиянам рассказали, как избежать отита при попадании воды в уши

Когда в ухо попадает вода, она создает влажную среду – идеальную для развития бактерий и грибков, особенно в летний период. Это часто приводит к отиту. Чтобы этого избежать, можно просушить ухо феном, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Полина Вашкевич.

Отит сопровождается сильной болью в ухе, зудом и даже снижением слуха. Более того, если в ухе есть серная пробка, то она может разбухнуть после купания в бассейне или водоеме и полностью перекрыть слуховой проход, что также приводит к снижению слуха и дискомфорту.

«Чтобы этого избежать, нужно сразу удалить воду из уха. После купания чуть наклоните голову в сторону и аккуратно покачайте, чтобы вода вытекла из слухового прохода. Или кончиком полотенца вытереть и подсушить слуховой проход. Можно также просушить ухо феном. Используйте теплый или прохладный поток воздуха, держа фен на расстоянии около 30 см от уха», – рассказала доктор.

При этом доктор призывает не использовать ватные палочки для чистки ушей.

«Они могут легко травмировать кожу слухового прохода, что может привести к воспалению. При использовании ватных палочек серные массы утрамбовываются вглубь слухового прохода и формируется серная пробка. Соблюдая эти простые правила, вы значительно снижаете риск неприятностей с ушами после купания и сможете наслаждаться водными процедурами без стрессов и осложнений», – рассказала Вашкевич.

Ранее были названы вирусы, которые могут вызвать рак печени.