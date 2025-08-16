проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать отита при попадании воды в уши

Врач Вашкевич: во избежание отита при попадании воды в ухо нужно высушить его феном

true
true
true
close
aleks333/Shutterstock/FOTODOM

Когда в ухо попадает вода, она создает влажную среду – идеальную для развития бактерий и грибков, особенно в летний период. Это часто приводит к отиту. Чтобы этого избежать, можно просушить ухо феном, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог Полина Вашкевич.

Отит сопровождается сильной болью в ухе, зудом и даже снижением слуха. Более того, если в ухе есть серная пробка, то она может разбухнуть после купания в бассейне или водоеме и полностью перекрыть слуховой проход, что также приводит к снижению слуха и дискомфорту.

«Чтобы этого избежать, нужно сразу удалить воду из уха. После купания чуть наклоните голову в сторону и аккуратно покачайте, чтобы вода вытекла из слухового прохода. Или кончиком полотенца вытереть и подсушить слуховой проход. Можно также просушить ухо феном. Используйте теплый или прохладный поток воздуха, держа фен на расстоянии около 30 см от уха», – рассказала доктор.

При этом доктор призывает не использовать ватные палочки для чистки ушей.

«Они могут легко травмировать кожу слухового прохода, что может привести к воспалению. При использовании ватных палочек серные массы утрамбовываются вглубь слухового прохода и формируется серная пробка. Соблюдая эти простые правила, вы значительно снижаете риск неприятностей с ушами после купания и сможете наслаждаться водными процедурами без стрессов и осложнений», – рассказала Вашкевич.

Ранее были названы вирусы, которые могут вызвать рак печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами