«Это здоровая реакция»: отношение зумеров к работе назвали переломом системы

Работодатели в последнее время все чаще жалуются на молодых работников из числа представителей поколения Z , которые категорически отказываются встраиваться в корпоративные рамки и не готовы на преданность одной компании. Их отношение к работе – это здоровая реакция и стремление сломать больную систему безропотного подчинения, которым отличались миллениалы, заявила 360.ru клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская.

«Процесс, который сейчас происходит, — здоровая реакция на больную систему. Ведь любая структура, будь то семья, корпорация, общество, стремится к гомеостазу, то есть к равновесию», — заявила специалист.

Она напомнила, что родители зумеров – это поколение Х, философия которых выстраивалась на парадигме выживания, а значит – тотального подчинения взамен на блага – жилье, автомобиль, гарантии. А зумеры, которые выросли у таких постоянно выгорающих от работы людей, разочаровались в этом и стали использовать адаптивную реакцию на устаревшую систему.

При этом если поколение Z активно ломает устоявшуюся систему, то следующему поколению – альфа (с начала-середины 2010-х годов по середину-конец 2020-х годов), придется стать создателями новой, считает психолог. Из особенностей этого подрастающего поколения она выделила использование технологий с пеленок, включая ИИ.

«Скорее всего, они не будут работать на одну компанию. Их формат — коллаборации, так как эти дети любят играть, за счет чего альфа выросли креативными. Если зумеры борются с системой, то альфа будут ее просто игнорировать», — считает Амелина-Прилепская.

По ее мнению, альфа будут более командными работниками, чем зумеры, а работодателям придется перестроиться с акцента на стабильность на кардинальные перемены индустрии. Так, нужно будет предоставить молодым специалистам инструменты для реализации идей, участия в прорывных проектах и так далее.

До этого эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко рассказала, что работодатели стали с меньшей охотой брать на работу зумеров. Она отметила, что для зумеров такие понятия, как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся устаревшими и чуждыми. Для представителей этого поколения главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными. Карьера для них выглядит не в виде вертикальной лестницы, а представляет собой лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов.

