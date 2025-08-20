Эксперт заявила, что работодатели с меньшей охотой стали нанимать зумеров

Работодатели стали с меньшей охотой брать на работу представителей поколения зумеров. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт Роскачества, руководитель проектов компании Beyond Taylor Мария Хмеленко.

Она отметила, что для зумеров такие понятия, как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся устаревшими и чуждыми. Для представителей этого поколения главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными. Карьера для них выглядит не в виде вертикальной лестницы, а представляет собой лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов.

Хмеленко подчеркнула, что зумеры не желают встраиваться в корпоративные рамки. Традиционные методы мотивации, такие как бонусы, угроза увольнения или, наоборот, повышение, для них тоже не так актуальны.

По словам эксперта, зумерам нужна возможность для развития и самореализации, они хотят быть партнерами, а не подопечными.

20 августа сообщалось, что молодежь в России стала использовать работу как повод для переезда и новых впечатлений.

Ранее стало известно, в каком возрасте легче всего найти работу в России.