На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько альпинистке Наговициной нужно продержаться до прихода спасателей

МЧС Киргизии: спасатели планируют добраться до альпинистки Наговициной за 5 дней
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Киргизские спасатели доберутся до российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы (Хан-Тенгри) со сломанной ногой, за четыре-пять дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС Республики.

«В районе пика Победы сейчас наблюдается неустойчивая погода. Если условия позволят, то спасатели доберутся до места нахождения Наговициной за четыре-пять дней», — сказали в ведомстве.

Как уточняется, в поисково-спасательной операции задействованы восемь специалистов из местной туристической компании, через которую в Республику приезжает большинство иностранных альпинистов. Также сотрудники МЧС используют вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии.

47-летняя женщина ждет спасателей на высоте более 7000 метров уже девять дней, лежа в разорванной палатке при температуре -23°C . В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается 26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговициной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами