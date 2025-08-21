Стало известно, сколько альпинистке Наговициной нужно продержаться до прихода спасателей

Киргизские спасатели доберутся до российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы (Хан-Тенгри) со сломанной ногой, за четыре-пять дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС Республики.

«В районе пика Победы сейчас наблюдается неустойчивая погода. Если условия позволят, то спасатели доберутся до места нахождения Наговициной за четыре-пять дней», — сказали в ведомстве.

Как уточняется, в поисково-спасательной операции задействованы восемь специалистов из местной туристической компании, через которую в Республику приезжает большинство иностранных альпинистов. Также сотрудники МЧС используют вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии.

47-летняя женщина ждет спасателей на высоте более 7000 метров уже девять дней, лежа в разорванной палатке при температуре -23°C . В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается 26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговициной.