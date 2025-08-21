Россиянам назвали утреннюю привычку, уничтожающую ЖКТ

С утра натощак крайне опасно пить газированную воду или сладкие напитки – эта привычка может очень быстро привести к обострению гастрита и панкреатита; она практически уничтожает ЖКТ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

На голодный желудок крайне вредно потреблять любые раздражающие продукты, а что касается газировки и энергетиков, то достаточно выпить их с утра натощак всего два-три раза, чтобы спровоцировать проблемы, рассказал специалист. Особенно опасно это, если у человека уже есть какие-то заболевания ЖКТ, а сегодня ими страдает почти каждый взрослый человек, предупредил он.

«У любого взрослого человека есть обязательно какие-нибудь хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Они гарантированно обострятся, если делать такие вещи», — подчеркнул медик.

Легче газировку переносят дети, но если они будут злоупотреблять ею, то в будущем также не избегут проблем с желудком.

Есть и другие напитки, которые нежелательно выпивать утром натощак – в частности, к ним относится кофе, который противопоказан пить на голодный желудок тем, кто страдает от хронического гастрита. Крепкий чай лучше тоже отказаться, поэтому лучшим вариантом будет с утра выпивать стакан обычной, негазированной воды, пояснил Калинчев.

До этого диетолог, гастроэнтеролог, член Национальной ассоциации клинического питания Елена Голайдо рассказала, что по утрам натощак полезно выпивать стакан воды, так как это позволяет мягко подготовить организм к приему пищи, а также улучшить работу кишечника. Вода натощак напитывает организм влагой и положительно влияет на желчевыводящие пути, лимфоотток, считает врач.

Ранее врач сообщила о неожиданном влиянии растворимого кофе на организм.