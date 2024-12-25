Врач рассказала, почему по утрам нужно пить воду натощак

По утрам натощак полезно выпивать стакан воды, так как это позволяет мягко подготовить организм к приему пищи, а также улучшить работу кишечника. Вреда от воды по утрам не будет даже при пониженной кислотности, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, член Национальной ассоциации клинического питания Елена Голайдо Общественной Службе Новостей.

Вода натощак напитывает организм влагой и позитивно влияет на желчевыводящие пути, лимфоотток, считает врач.

«Желательно, чтобы жидкость была теплая, теплее теплой и комфортная горячая, тогда вода не застаивается, а «промывает»», — отметила Голайдо.

Она не согласилась с мнением, что при сниженной кислотности желудочного сока вода натощак вредит, так как мешает пищеварению. По словам гастроэнтеролога, важно, что вода выпивается за 15-30 минут до еды, а не после нее. В этом случае ко времени завтрака в желудке ее уже не будет.

А вот в дальнейшем дневной объем потребляемой жидкости напрямую зависит от различных заболеваний, которые есть у человека, заключила доктор.

До этого гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алия Усеева заявила, что выпитый натощак стакан воды не только никак не сказывается на пищеварении, но и может его затруднить. По ее мнению, чтобы облегчить пищеварение, нужно пить жидкость во время еды, а не перед ней.

Ранее врач предупредил об опасности чаепития натощак.