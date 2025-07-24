Врач рассказала о неожиданном влиянии растворимого кофе на организм

Растворимый кофе проходит дополнительную обработку, которая включает в себя измельчение, заваривание, экстрагирование и высушивание экстракта. В результате получается напиток, влияние которого на пищеварение человека имеет как плюсы, так и минусы, рассказала RT гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Отметим, что при неправильном употреблении кофе может нарушать сон, истощать надпочечники и приводить к обезвоживанию – об этом газете «Известия» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она предупредила, что этот напиток возбуждает не только нервную, но и сердечно-сосудистую систему, усиливает выброс адреналина, стимулирует выработку кортизола и дофамина. При переутомлении кофе может привести к истощению надпочечников и развитию хронической усталости.

Что касается конкретно растворимого кофе, то он, по словам Кашух, стимулирует выработку желудочного сока, тем самым способствуя перевариванию пищи. Однако при этом он содержит много кофеина, который может привести к неприятным последствиям для желудка и кишечника. Особенно это актуально для людей, которые уже имеют заболевания этих органов – в частности, язву, синдром раздраженного кишечника, пояснила врач.

Важно не пить растворимый кофе натощак, так как это значительно повышает вероятность развития язвы желудка и приводит к изжоге, предупредила гастроэнтеролог. Среди других негативных последствий употребления напитка она назвала повышение давления и сердцебиения.

«Кофе относится к стимуляторам нервной системы: он помогает сконцентрироваться, взбодриться. Но чрезмерное употребление кофе может вызывать тревожность, нервозность, головную боль», — подчеркнула эксперт.

Она призвала отказаться от кофе три в одном, пояснив, что в таком напитке слишком много сахара, трансжиров и искусственных добавок.

В то же время растворимый кофе обладает и полезными свойствами – в частности, за счет содержания антиоксидантов, защищающих клетки организма от свободных радикалов. Важно лишь с осторожностью относиться к употреблению напитка, не злоупотреблять им и не пить натощак, заключила специалист.

Ранее стало известно о резком падении спроса россиян на растворимый кофе.