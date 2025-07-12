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Госдума ужесточит наказание для иноагентов

Володин: в Госдуме предложили сажать иноагентов уже за первое нарушение
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Госдума на следующей неделе начнет рассматривать законопроект об ужесточении ответственности для иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, предлагаемые изменения предусматривают уголовную ответственность уже за первое нарушение требований закона, тогда как сейчас такая мера наступает только после двух административных протоколов в течение года.

Володин пояснил, что инициатива связана с ростом числа нарушений со стороны иноагентов. Согласно данным Минюста, более 40% из них игнорируют обязанности: не подают отчёты, не маркируют материалы, либо делают это с нарушениями, а также распространяют запрещённый контент.

По информации Верховного суда, за последние два года количество подобных правонарушений выросло почти на 41% — с 489 случаев в 2023 году до 689 в 2024-м.

Спикер отметил, что до 2025 года никто не привлекался к уголовной ответственности за уклонение от требований закона об иноагентах. Он подчеркнул, что меры должны распространяться и на тех, кто находится за пределами России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к иноагентам и уехавшим из РФ артистам, заявила, что недавно для них был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тыс. рублей за нарушение иноагентами требований Минюста России.

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