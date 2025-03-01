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Названы ключевые продукты для укрепления иммунитета

Нутрициолог Федулова: витамин D из грибов, рыбы и яиц улучшает иммунитет
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Витамин D в грибах, рыбе и яйцах улучшает работу иммунной системы, цинк в мясе и бобовых подавляет распространение вирусов, а селен в составе бразильских орехов и морепродуктов — защищает клетки от окисления. Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.

Специалист отметила, что ключевым фактором в поддержании оптимальной иммунной функции является сбалансированная диета. В нее обязательно должны входить разноцветные овощи и фрукты, богатые витамином С, бета-каротином (предшественником витамина А) и полифенолами. Эти полезные вещества усиливают барьерную функцию слизистых оболочек и нейтрализуют свободные радикалы — нестабильные молекулы, повреждающие клетки.

Также эксперт посоветовала не забывать о витамине Е, который содержится в орехах и семенах. Он поддерживает целостность клеточных мембран. Не менее важен витамин D (им богаты яйца, жирная рыба и грибы), модулирующий врожденный и адаптивный иммунный ответ.

«Цинк, содержащийся в мясе, тыквенных семечках и бобовых, критичен для дифференцировки лимфоцитов (клеток иммунной системы) и подавления репликации вирусов. Селен в бразильских орехах защищает клетки от окислительного стресса, а пробиотики в кефире, квашеной капусте и кимчи — поддерживают микробиом кишечника. Напомню, что до 70% иммунных клеток локализовано в его стенках», — рассказала «Газете.Ru» Федулова.

Нутрициолог-технолог напомнила, что для нормального функционирования иммунной системы необходимы аминокислоты. По словам Федуловой, аргинин (в составе мяса, рыбы, бобовых) участвует в синтезе оксида азота, регулирующего активность макрофагов (энергетических «станций» клеток) и Т-лимфоцитов.

Другая аминокислота — глутамин (птица, яйца, капуста) служит основным источником энергии для клеток эпителия кишечника — энтероцитов, а цистеин (творог, брокколи, чеснок) помогает нейтрализовать патогены.

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