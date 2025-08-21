На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине депутату из Херсона грозит пожизненный срок за помощь российскому летчику

Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд на Украине рассматривает дело депутата городского совета Херсона от партии «Нам здесь жить!» Ильи Карамаликова, который обвиняется в госизмене за то, что помог раненому российскому летчику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из списка политзаключенных, подготовленного международным «Клубом народного единства».

По версии украинского следствия, в марте 2022 года Карамаликов, возглавлявший народную дружину в Херсоне, помог раненому российскому летчику, оказавшемуся в засаде, выбраться и вернуться домой.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

С момента задержания в 2022 году депутат содержится в СИЗО. Судебный процесс над Карамаликовым проходит в Кривом Роге Днепропетровской области.

13 августа курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, Игоря Яковлева к 13 годам лишения свободы. В заявлении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

Ранее глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео.

