На Украине депутату из Херсона грозит пожизненный срок за помощь российскому летчику

На Украине депутату Карамаликову грозит пожизненное за помощь летчику из РФ

Суд на Украине рассматривает дело депутата городского совета Херсона от партии «Нам здесь жить!» Ильи Карамаликова, который обвиняется в госизмене за то, что помог раненому российскому летчику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные из списка политзаключенных, подготовленного международным «Клубом народного единства».

По версии украинского следствия, в марте 2022 года Карамаликов, возглавлявший народную дружину в Херсоне, помог раненому российскому летчику, оказавшемуся в засаде, выбраться и вернуться домой.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

С момента задержания в 2022 году депутат содержится в СИЗО. Судебный процесс над Карамаликовым проходит в Кривом Роге Днепропетровской области.

13 августа курский областной суд заочно приговорил начальника СИЗО в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, Игоря Яковлева к 13 годам лишения свободы. В заявлении говорится, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

