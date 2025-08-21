В Приамурье девочка упала в котлован с гудроном на кирпичном заводе

В Амурской области спасли девочку, упавшую в котлован с гудроном

В селе Тамбовка Амурской области ребенок упал в котлован с разлитым гудроном (сгущенным остатком процесса перегонки нефти при атмосферном давлении и под вакуумом). Об этом сообщает в Telegram-канале региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Там уточнили, что инцидент произошел накануне около 19:20 (13:20 мск) на площадке не работающего кирпичного завода. Там находятся фундаменты промышленных построек с разлитым гудроном.

«В котловане, спасатели обнаружили девочку, 2013 года рождения, и приступили к оказанию помощи», — говорится в посте.

Согласно публикации, спустя примерно 10 минут трем спасателям удалось ее вытащить.

В начале месяца в городе Ворсме Нижегородской области 16-летний юноша во время прогулки с друзьями в заброшенном здании провалился в шахту. Он не смог выбраться самостоятельно. Четыре специалиста экстренных служб прибыли на место. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии опасности обрушения, они спустились в двухметровую шахту. Используя специальные жесткие носилки, спасатели подняли подростка на поверхность. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Ранее в Пермском крае скатившиеся бревна раздавили двух детей.