Российский подросток провалился в шахту заброшки и оказался в больнице

В Нижегородской области 16-летний юноша во время прогулки с друзьями в заброшенном здании провалился в шахту. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Ворсме, где подросток проводил время с друзьями в заброшенном здании. В какой-то момент юноша упал в открытую шахту и не смог самостоятельно выбраться. Друзья пострадавшего вызвали спасателей.

Четыре специалиста экстренных служб прибыли на место. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии опасности обрушения, они спустились в двухметровую шахту. Используя специальные жесткие носилки, спасатели подняли подростка на поверхность. Пострадавший в тяжелом состоянии был передан медикам и госпитализирован.

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