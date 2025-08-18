На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае бревна раздавали 10-летних мальчиков

В Пермском крае скатившиеся бревна раздавили двух детей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В городе Чусовой в Пермском крае два 10-летних мальчика залезли на сложенные у дороги стволы деревьев и получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве заявили, что бревна упали и раздавили детей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и устанавливают обстоятельства случившегося.

В конце мая 2025 года в Волосовском районе Ленинградской области на двух девочек в заброшенном здании упали бетонные плиты. Обрушение конструкций в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы произошло вечером.

По факту случившегося тоже было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ. О пропаже 12-летней и 11-летней школьниц заявили родные. Девочки вместе гуляли. Спасатели извлекли их из-под завалов без признаков жизни.

Ранее в парке Саратова деревянный «Кот ученый» упал на годовалую девочку.

