В Хабаровске бродячие собаки разобрали автомобиль и попали на видео

Amur Mash: в Хабаровске бродячие собаки оторвали бампер автомобиля
cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

Бродячие собаки начали портить автомобили в центре Хабаровска. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя видеозапись работы «уличных механиков».

Инцидент произошел на улице Комсомольской. Теперь там собаки не просто пугают людей, но и портят их имущество.

«Добрались и до машин: отрывают бамперы, рвут подкрылки и выдирают фары», — отмечается в сообщении.

Жители обращались в службу отлова бродячих животных, однако проблема так и осталась нерешенной.

В середине июля девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области. Ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки, женщина, которая выгуливала животное, никак не отреагировала на произошедшее и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию.

Ранее в Перми стая собак напала на 11-летнюю девочку.

