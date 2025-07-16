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В российском регионе собака едва не разорвала девочке лицо на глазах у хозяйки

В Городце девочка пострадала от нападения хозяйской собаки
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Telegram-канал Нижний №1

Девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области, сообщает «Нижний №1».

Инцидент произошел в Городце. По данным Telegram-канала, ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки. Женщина, которая выгуливала пса с «обвисшими щеками», никак не отреагировала на произошедшее.

Очевидцы рассказали, что хозяйка не стала помогать девочке, которую ее питомец укусил за лицо, и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызывали прохожие.

Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию. Родители жертвы собираются привлечь хозяйку животного к ответственности.

До этого в Татарстане 17 собак сбежали с участка и напали на женщину. По версии следствия, 77-летний житель Казани содержал у себя 17 собак, которые могли самовольно уходить с его участка. В день инцидента животные сбежали с территории и напали на женщину, которая проходила мимо. На кадрах с места заметно, как несколько крупных питомцев обступают пострадавшую и следуют за ней даже когда она аккуратно отходит назад. В результате собаки искусали женщину, спасти ее не удалось.

Ранее в Воронеже школьник, убегавший от собак, попал под машину.

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