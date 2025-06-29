В Перми стая собак напала на 11-летнюю девочку

В Перми стая собак напала на школьницу, которая возвращалась домой через пустырь, ребенка спасли случайные прохожие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пермь №1».

Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева. По словам местной жительницы, 11-летняя девочка возвращалась домой через пустырь, когда на нее набросилась стая бродячих собак.

«Обычно девочка ехала домой на автобусе, но в тот день решила пойти пешком. На пустыре между домами 38 и 38А по улице Яблочкова ей навстречу выбежали шесть собак. Псы окружили ее, начали громко лаять, а некоторые — прыгать, одна из собак поцарапала ногу и руку девочки», — рассказала kp.ru женщина.

На помощь ребенку пришли мужчины, которые сидели в машине неподалеку. Они начали сигналить и распугали псов. В городской администрации сообщили, что на пустыре уже отлавливали двух агрессивных особей, в ближайшее время отловщики снова отправятся на место нападения. Известно, что спустя полчаса после нападения на ребенка эти же собаки попытались атаковать людей, выгуливавших на пустыре своих питомцев.

Ранее бешеная собака искусала нескольких детей в российском поселке.