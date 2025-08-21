На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД назвали последствия ограничения звонков в мессенджерах

МВД: мошенничество снизилось на 40% из-за ограничения звонков в мессенджерах
AlexandraPopova/Shutterstock/FOTODOM

Частичное ограничение голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp ударило по телефонным мошенникам: банки и операторы связи фиксируют резкое сокращение количества атак. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

По его данным, за неделю после введения ограничений число преступных инцидентов снизилось на 40%, а мошеннический трафик в мессенджерах упал на 70%.

В МВД отмечают, что кол-центры не собираются терять доходы и уже перестраивают схемы. Злоумышленники вернулись к звонкам по традиционной сотовой связи: количество таких вызовов с международных номеров выросло примерно на 83%. При этом чаще всего жертвам звонят из Великобритании.

Эксперты считают, что в ближайшее время мошенники будут пытаться осваивать новые платформы для атак, чтобы компенсировать потери от ограничений в популярных мессенджерах.

15 августа эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил, что блокировка звонков в WhatsApp и Telegram не защитит россиян от атак мошенников, так как они чаще всего используют для этого обычные вызовы по сотовой связи, а в мессенджерах пишут сообщения. В будущем преступники также доберутся и до российского мессенджера Max.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что в России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Регулятор объяснил эти меры необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

Ранее россиянам посоветовали не обходить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp.

