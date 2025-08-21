В Курской области выявили новых участников хищений при возведении укреплений

Следователи работают над выявлением других соучастников хищения средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«По уголовному делу установлены не все соучастники этого преступления, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», — отмечается в материалах.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе средств, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений. По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к делу стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». Свою вину они отрицают.

По данным следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые соглашались предоставлять ему «откаты» в размере до 15% от суммы договора.

Ранее врио губернатора Курской области призвал провести «очищение» власти в регионе.