В Керчи купание в море стало почти невозможным из-за полчищ медуз

У побережья Керчи на видео сняли тысячи медуз
В Крыму полчища медуз появились на побережье в Керчи. Видео опубликовано на странице местного городского сообщества во «ВКонтакте».

Как уточняется в посте, морских животных заметили у берега между селом Жуковка и поселком Подмаячный. Судя по кадрам, тысячи медуз покачиваются на волнах вдоль линии побережья. Происходящее описано в подписи к ролику словом «кошмар».

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Ньюсач/Двач», что из-за «живого киселя» из медуз, которых выбрасывает на берег, купаться стало почти невозможно.

В июле в Краснодарском крае прибрежные воды Азовского моря тоже заполонили медузы. Сильнее всего пострадали пляжи поселка Пересыпь, расположенного в 20 км от Темрюка. Их склопление произошло из-за юго-западного ветра, прибившего животных к берегу.

Ранее россиянам объяснили нашествие акул на турецкие курорты.

