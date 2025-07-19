Тысячи медуз заполонили побережье Азовского моря

В Краснодарском крае прибрежные воды Азовского моря заполонили медузы. Об этом сообщает местное издание «93.ru».

В публикации говорится, что сильнее всего пострадали пляжи поселка Пересыпь, расположенного в 20 км от Темрюка.

Эколог Вениамин Голубитченко рассказал в интервью изданию, что эти медузы относятся к отряду «корнеротов». По его словам, их скопление вызвал юго-западный ветер, приблизивший медуз к берегу. Он предупредил, что даже одна такая медуза может серьезно ужалить, оставив ожоги.

Голубитченко добавил, что купание в воде с медузами опасно для здоровья, поскольку в случае массового контакта с ними, крупные ожоги могут представлять угрозу для жизни. Он объснил, что медузы слабо сопротивляются течениям и ветрам, поэтому легко оказываются в определенных районах при соответствующих погодных условиях.

До этого на пляже Карон в Пхукете было обнаружено несколько ядовитых морских слизней «Голубой дракон» вида Glaucus, власти предупреждают отдыхающих о необходимости избегать контакта с этим моллюском.

Сотрудники морской службы следят за состоянием пляжа и рекомендуют туристам и местным жителям проявлять особую осторожность при купании или прогулках вдоль береговой линии.

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