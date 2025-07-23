Россиянам объяснили причины массового нашествия акул на турецкие курорты

Туристов в Турции напугали заполонившие побережье акулы – то и дело отдыхающие замечают хищников, размер которых достигает 3,5 метра. В том числе их количество резко выросло у побережья Средиземного, Эгейского и Мраморного, еще одну трехметровую акулу на днях видели рядом с популярным пляжем Клеопатры. Связано это нашествие хищников с глобальным потеплением и нехваткой кислорода в воде, объяснил 360.ru зоолог Павел Айгишев.

Отметим, что турфирмы не компенсируют стоимость путевки из-за того, что люди побоялись заходить в море из-за акул. Как объяснил газете «Известия» вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян, страховые компании готовы помочь туристам при несчастных случаях, однако в турпутевку не входят форс-мажорные ситуации, которые портят или отменяют купание в море, в том числе акулы и ядовитые медузы.

В омывающих берега Турции морях обитают 37 видов акул, однако именно в этом году отмечается резкий рост их активности – они все чаще стали приплывать к побережью, плавать около курортных пляжей. Как объяснил Айгишев, на фоне глобального потепления и высоких температур в морской воде падает содержание кислорода, что заставляет хищников подплывать ближе к берегу. Еще одна причина изменения их поведения – это миграция косяков рыб, которые являются основным источником питания акул.

«Бояться не стоит. Реальных случаев нападения акул не очень много. Человек не является их добычей, — заверил эксперт. — Число акул у турецкого побережья увеличилось, но это совсем не значит, что хищники станут нападать на отдыхающих».

По словам Айгишева, планирующим отдыхать в Турции россиянам не стоит отменять свои планы.

Напомним, в турецкой Аланье до этого российская туристка заметила акульи плавники с пляжа и сразу же сняла происходящее на камеру и показала видео спасателю, после чего об опасности предупредили других отдыхающих. Как объяснял профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин, раньше в этом месте хищников не было – они приплыли к берегам Турции в силу изменения климата. Это опасные для людей тропические акулы-рейдеры, в том числе тупорылая, длинноперая и лиманная акулы.

Ранее россиянам раскрыли способ отбиться от акул в Турции.