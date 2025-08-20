В России против француза Винатье возбудили новое уголовное дело

Против гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбудили дело о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Лефортовского суда Москвы.

В карточке уголовного дела отмечается, что было зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Винатье по статье 276 Уголовного кодекса России «Шпионаж».

Судебное заседание состоится 25 августа, говорится в публикации.

Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня 2024 года. 14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения. Он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию.

В министерстве иностранных дел Франции назвали приговор Винатье «чрезвычайно суровым» и заявили, что закон об иностранных агентах в России якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод».

Защита осужденного в РФ француза Винатье обжаловала приговор.