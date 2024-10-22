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Защита осужденного в РФ француза Винатье обжаловала приговор

Защита осужденного в России француза Лорана Винатье обжаловала приговор

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Защита обжаловала приговор гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщается в картотеке Замоскворецкого суда Москвы, передает ТАСС.

Отмечается, что апелляционная жалоба на приговор зарегистрирована 21 октября.

Лорана Винатье задержали в Москве 6 июня. 14 октября Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения. Он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию.

В министерстве иностранных дел Франции назвали приговор Винатье «чрезвычайно суровым» и заявили, что закон об иностранных агентах в России якобы способствует «систематическому нарушению основных свобод».

Ранее в Госдуме отреагировали на публикацию посольством США списка иноагентов.

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