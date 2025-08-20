Турецкая авиакомпания AJet изменила правила перевозки животных

Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet с 1 сентября не будет предоставлять услугу провоза животных в багажном отделении, пассажиры смогут провозить в салоне лишь некоторые виды животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу поддержки компании.

В AJet подчеркнули, что в салоне самолета пассажиры смогут провозить только кошек, собак и воробьинообразных птиц (попугайчиков и канареек). Квота на провоз будет зависеть от типа самолета. При этом животные должны быть в переноске, которая будет помещаться под сиденьем перед. Максимально допустимые размеры клетки или переноски - 23x30x40 сантиметров, а вес животного с переноской не может превышать восемь килограммов.

Пассажиры с животными смогут выбрать места только у окна, но не возле экстренных выходов. Питомцы должны выглядеть «ухоженными, здоровыми и чистыми», чтобы их допустили в самолет.

Стоимость провоза животных в салоне составит от €65 для международных рейсов, которые начинаются или заканчиваются в Турции, а для остальных международных рейсов — от €130. Стоимость услуги на внутренних рейсах составит от 450 лир ($11).

В июле сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) в скором времени будут введены новые правила, касающиеся провоза жидкостей в ручной клади пассажиров авиационного транспорта.

Ранее «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета.