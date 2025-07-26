В Европе изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

В ЕС разрешат провозить до двух литров жидкости в ручной клади на самолетах

В Европейском союзе (ЕС) в скором времени будут введены новые правила, касающиеся провоза жидкостей в ручной клади пассажиров авиационного транспорта. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на информацию, полученную от Европейской комиссии (ЕК).

ЕК сообщила о подготовке поправок, предусматривающих увеличение максимально допустимого объема перевозимой в ручной клади жидкости с одного до двух литров.

Кроме того, согласно новым правилам, пассажирам больше не потребуется перевозить жидкости в емкостях, объем которых не превышает 100 миллилитров.

Действующие ограничения, касающиеся объема перевозимых жидкостей, обусловлены тем, что традиционные системы обнаружения, такие как рентгеновские сканеры, не способны эффективно выявлять жидкие взрывчатые вещества. Аэропорты, оснащенные сканирующим оборудованием последнего поколения, смогут соответствовать новым нормам.

Euronews отмечает, что новейшее досмотровое оборудование уже установлено в ряде европейских аэропортов, в том числе в Риме и Милане. Данное оборудование способно сканировать содержимое емкостей с жидкостями большого объема. Ожидается, что в скором времени аналогичная техника будет установлена во всех аэропортах стран ЕС.

До этого глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский подчеркнул, что аэропортам предписано обеспечивать пассажиров бесплатной питьевой водой.

Ранее «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета.