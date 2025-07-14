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«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных в салоне самолета

«Аэрофлот» разрешил провозить в двух контейнерах до 6 животных в салоне самолета
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Пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам перевозить в салоне два контейнера с питомцами, в каждый можно поместить до трех животных. Об этом говорится на официальном сайте компании-перевозчика.

«Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, услуга также доступна на рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU. Согласно установленным правилам, вес переноски, в которой размещается животное, не должен превышать 8 кг. При этом второй контейнер, размещенный на соседнем кресле, не должен превышать 15 кг.

В публикации подчеркивается, что в один контейнер можно поместить 3 животных. Представители авиакомпании добавили, что услуга ориентирована на владельцев животных мелких пород, а также на перевозчиков котят и щенят.

До этого руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин предупредил, что не стоит позволять домашним питомцам свободно передвигаться по салону автомобиля во время движения, поскольку даже спокойно спящее на заднем сидении животное при резком маневрировании может запаниковать — начать метаться по салону, загораживая обзор или перекрыв органы управления.

Ранее россиянам рассказали, как летать с питомцами.

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