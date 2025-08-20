Голый мужчина ворвался в краснодарский магазин и стал кататься по полу

В Краснодаре голый мужчина ворвался в магазин и стал кататься по полу

В Краснодаре мужчина без одежды ворвался в магазин и катался по полу с нечленораздельнми звуками. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел сегодня в магазине, расположенном на Ейском шоссе. Голый мужчина ворвался в торговый зал и стал кататься по полу, издавая при этом нечленораздельные звуки. На кадрах с места случившегося видно, как он, лежа на спине и отталкиваясь ногами от пола, ползет по кафелю. В этот момент рядом находятся сотрудники и посетители торговой точки.

Продавцы накрыли мужчину простыней и вызвали на место скорую помощь. Медики доставили неодетого посетителя в психоневрологический диспансер.

До этого голый мужчина в одних чулках прогулялся по улице российского города. Местные жители стали беспокоиться, что подозрительный прохожий может кинуться на одинокую девочку.

Ранее оголившаяся сочинка соблазняла попутчиков в такси и показывала ягодицы в окно.