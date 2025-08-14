На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голый мужчина в одних чулках прогулялся по улице российского города

В Омске заметили мужчину, гуляющего по улице в одних чулках
В Омске мужчина прогулялся по улице в одних чулках и удивил прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в парке на улице Володарского. Прохожие заметили мужчину, на котором из одежды были только черные чулки и обувь — его сняли на камеру.

Неодетый мужчина скрылся от заинтересовавшихся им очевидцев. Отмечается, что местные жители беспокоятся, что подозрительный прохожий может кинуться на одинокую девочку.

До этого воронежец без трусов игнорировал ПДД и попал в объектив камеры. Неодетый мужчина, пугавший прохожих своим видом, был замечен на улице Пеше-Стрелецкой и улице Космонавтов. Он также заходил в магазины и смущал окружающих.

Ранее в Норильске местные жители заметили женщину, идущую по улице без одежды.

