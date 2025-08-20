Автомобилист сбил девочку на велосипеде в Подмосковье

В Подмосковье автомобилист сбил школьницу на велосипеде

В Подмосковье мужчина за рулем автомобиля сбил 14-летнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел сегодня на первом километре Пятницкого шоссе в городе Солнечногорске. По предварительным данным, водитель 1958 года рождения за рулем автомобиля «Ниссан» совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают прочие обстоятельства случившегося.

