Автомобилист сбил девочку на велосипеде в Подмосковье

true
true
true
close
Telegram-канал Подмосковная полиция

В Подмосковье мужчина за рулем автомобиля сбил 14-летнюю девочку на велосипеде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел сегодня на первом километре Пятницкого шоссе в городе Солнечногорске. По предварительным данным, водитель 1958 года рождения за рулем автомобиля «Ниссан» совершил наезд на девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают прочие обстоятельства случившегося.

В Петербурге троллейбус сбил девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. После столкновения пострадавшая потеряла сознание, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи.

Ранее в Горно-Алтайске на видео попало, как автомобиль снес школьницу на переходе.

