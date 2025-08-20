Петербургский троллейбус сбил девушку, переходившую дорогу

В Петербурге общественный транспорт сбил девушку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 20 августа в Центральном районе города. По предварительным данным, девушка, которой на вид от 20-ти до 25-ти лет, переходила дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент ее задел правый передний угол проезжавшего мимо троллейбуса.

После столкновения пострадавшая потеряла сознание. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи.

До этого в Горно-Алтайске на видео попало, как автомобиль снес школьницу на переходе. От удара девушка отлетает на несколько метров вперед. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее водитель иномарки сбил мальчика в Крыму, ребенок не выжил.